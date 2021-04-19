Служба занятости Тверской области празднует юбилей

Специалистов тверской службы занятости сегодня прямо к ним на работу, в здание на улице Вагжанова приехал поздравить губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Сегодня все службы занятости страны отмечают профессиональный праздник и юбилей - 30 лет назад, 19 апреля, в России был принят закон «О занятости населения в Российской Федерации». Специалистов тверской службы занятости сегодня прямо к ним на работу, в здание на улице Вагжанова приехал поздравить губернатор Игорь Руденя. - Ваша работа очень важна, особенно для людей, которые прошли непростой период пандемии коронавируса в 2020 году. Вы многое сделали для снижения уровня безработицы. Сегодня в регионе развивается экономика, открываются новые высокотехнологичные предприятия. Востребованы сварщики, водители и другие рабочие специальности, - сказал глава региона. Как сообщает областное правительство, с начала этого года численность безработных граждан в регионе снизилась в 2,6 раза – до 7,8 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,8%.

Сейчас на предприятия Тверской области требуется более 15 тысяч специалистов разных направлений. Ежегодно в Тверской области госуслуги по трудоустройству получают около 70 тысяч граждан и работодателей. В период пандемии коронавирусной инфекции особая поддержка оказывалась жителям региона, временно оставшимся без работы. Им полагались соцвыплаты. Всего было выплачено 1,5 млрд рублей.