В горсаду Твери цветут крокусы и летают шмели

Мохнатый шмель - на душистый... крокус. Весна! Фото: Виктория ТУШКОВА

В городском саду Твери расцвели первые цветы - белые и фиолетовые крокусы. Их можно увидеть на клумбах центральной аллеи сада.

Цветов ещё не так много, они скромно кучкуются небольшими компаниями, но их уже заприметили люди и шмели. Горожане, как водится, фотографируют симпатичные бутоны. А толстые и пушистые представители семейства пчёл жадно лакомятся нектаром, заглядывая в один цветок за другим.

Пушистые шмели с удовольствием лакомятся нектаром. Фото: Виктория ТУШКОВА

О том, что весна окончательно пришла, говорят и другие признаки - расцвела мать-и-мачеха. Народная примета говорит: "мать-и-мачеха цветёт - пора сеять огород!" А значит, дачникам скоро можно ждать и первый урожай.