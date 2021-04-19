Губернатор Игорь Руденя проверил, как в Твери строят детсад

19 апреля губернатор Игорь Руденя в областной столице побывал на стройплощадке детского сада на 190 малышей на улице Склизкова. Фото: ПТО

19 апреля губернатор Игорь Руденя в областной столице побывал на стройплощадке детского сада на 190 малышей на улице Склизкова. Его строят по линии нацпроекта «Демография». На это из бюджетов разного уровня выделено около 218 млн рублей.

В детсаду откроют восемь групп, в том числе - две ясельные.

Сейчас уже возводятся стены, перегородки и колонны подвала, произведена заливка плиты перекрытия первого этажа, ведутся работы по устройству пристенного дренажа, гидроизоляции цоколя, бетонной подготовке теплотрассы.

- Для нас строительство объектов в Твери - это особая задача, потому что в столице региона высокая потребность в учреждениях дошкольного образования. В течение текущего года мы полностью должны выполнить поручения Президента Владимира Путина об обеспечении доступности школьного и дошкольного образования, - отметил после осмотра стройплощадки Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул - важно, чтобы к началу учебного года дети смогли пойти в новый детский сад.

Как сообщает областное правительство, всего в этом году в регионе в рамках нацпроекта «Демография» строятся шесть детских садов. В Твери, помимо улицы Склизкова, должны открыть два садика на улицах Левитана и Планерной на 190 и 150 мест. Продолжаются работы по возведению детсадов на 80 мест в селе Бурашево Калининского района, на 160 мест - в Вышнем Волочке, на 240 мест - в Торопце.