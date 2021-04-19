В Тверской области клещи покусали девять человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусами клещей.
По данным ведомства, за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились девять человек, из них - трое детей.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и иных организациях проводится работа по исследованию клещей, снятых с людей.
- При исследовании клещей возбудителей инфекций, передающихся при укусе клещами, не выявлено, - заверили в Роспотребнадзоре и напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.