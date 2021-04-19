Перекрытие улицы Жигарева в Твери продлили до 30 мая

Движение по лице Жигарева закрыто до 30 мая Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери продлили ограничение движения по улице Жигарева. Изменения в постановление администрации внесены 19 апреля.

В соответствии с документом, ограничение движения и парковки транспорта на участке от улицы Лидии Базановой до набережной Реки Лазури, в районе Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова продлено до 23:00 часов вечера 30 мая.

На месте установлены соответствующие дорожные знаки. Ищите пути объезда.