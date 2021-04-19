В Твери на месяц перекроют для движения Затверецкий бульвар

Затверецкий бульвар перекроют до 19 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на месяц перекроют движение всех видов транспорта по Затверецкому бальвару, на участке от Литейного переулка до улицы Академика Туполева.

На данной территории ведутся работы по реконструкции нитки водовода. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.

Проезд будет закрыт с 00:00 часов 19 апреля до 23:00 часов 19 мая 2021 года.

ООО "Современные системы реновации" должно будет обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ на установленный период.

Автовладельцам следует заранее планировать маршруты и пути объезда.