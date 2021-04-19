В Твери на уборку улиц вышли 400 человек

На уборку вышли 400 человек Фото: администрация Твери

В субботу, 17 апреля, в Твери прошел второй общегородской субботник. Для уборки было определено 17 мест массового отдыха горожан.

Всего на уборку вышли около 400 человек. В Московском районе служащие, сотрудники муниципальных предприятий провели уборку на улице Можайского. В Пролетарском районе общественники очистили от мусора часть территории Первомайской рощи, а в Заволжье - улицу Артюхиной.

Субботник прошел на территории Смоленского захоронения, Аллее Славы в Мамулино, на стадионе на Озерной, 8, в Комсомольской роще, на Пролетарской набережной, улице Коминтерна, на проспекте Победы и других территориях. Всего было собрано и вывезено около 300 кубометров мусора.