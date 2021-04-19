За три месяца в Тверской области по программе льготной ипотеки выдано около 2,5 тысячи кредитов

За первый квартал этого года жители Тверской области получили 2473 кредита под 6,5% на покупку квартир в новостройках. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

За первый квартал этого года жители Тверской области получили 2473 кредита под 6,5% на покупку квартир в новостройках. Как напоминает областное правительство, госпрограмма субсидирования ипотеки с таким низким процентом была введена по инициативе Президента России в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и повышения доступности жилья для россиян.

- Президент России Владимир Путин отметил - сейчас важно не останавливать реализацию строительных проектов, поскольку отрасль объединяет большое количество предприятий в разных секторах экономики. По инициативе главы государства для стимулирования жилищного строительства утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, принят ряд других мер по поддержке отрасли. Они будут содействовать успешной реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя.

Программа льготного ипотечного кредитования оказалась востребованной практически в каждом регионе России. С начала этого года в стране было оформлено около 100 тысяч кредитов на общую сумму 335 млрд рублей. Средний размер займа составил 3 млн рублей.

В Тверской области также продолжается реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках с 2020 года жители региона могут воспользоваться сельской ипотекой по ставке 2,7%.