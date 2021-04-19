В Твери коммунальщики продолжают убирать пыль и грязь с городских улиц

В ручном режиме улицы убирают 120 дврников Фото: администрация Твери

В Твери продолжается приведение в прядок городских улиц. Работы ведутся силами МУП «ЖЭК» в круглосуточном режиме.

За минувшую неделю механически обработано более 750 километров улиц, 1440 км прошли поливомоечные машины. С улиц Твери вывезено 1 228 кубических метров смёта и около 32 тонн мусора.

- Спецтехника предприятия: подметально-уборочные и поливомоечные машины, погрузчики, самосвалы, тракторные щётки - работают в сменном режиме круглосуточно, пока это позволяют погодные условия, - рассказали в городской администрации.

В ручном режиме улицы убирают 120 дворников.