В Тверской области стартовала операция "Тонировка"

Нарушителей ждут штрафы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с 19 по 28 апреля будет проходить федеральная операция "Тонировка".

В рамках акции госавтоинспекторы будут выявлять нарушения, связанные с управлением автмобилями со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента.

- Тонировка очень сильно влияет на видимость, особенно в темное время суток и при движении задним ходом. К сожалению, некоторые водители не соглашаются, что нарушают правила, вступая в дискуссию с инспекторами ГИБДД и не желая удалять тонировку, - обращают внимание в Госавтоинспекции и напоминают, что нарушителей ждут штрафы в размере 500 рублей с требованием удалить тонировку.

За повторное правонарушение выписывается штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.