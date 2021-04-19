"Нея, Волга и Межак": еще три медвежонка будут проходить реабилитацию в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области

В Центре спасения медвежат-сирот снова пополнение Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат-сирот из Тверской области снова пополнение. На днях на реабилитацию в Центр доставили еще трх медвежат. На этот раз из Костромской области.

Звонок поступил из местного Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Медведицу потревожили звуки лесозаготовки. Недалеко от берлоги прошел валочный комплекс, за ним следовал подборщик леса, оператор которого и увидел, как убегает медведь. Работы были тут же остановлены, и люди отправились на поиски берлоги, - рассказала биологи.

Берлога была расположена довольно глубоко под выворотнем большого старого дерева, внутри остались трое медвежат. Рабочие надеялись, что медведица вернется и не стали трогать медвежьих малышей. Но мать не вернулась и через двое суток медвежат забрали.

Троих медвежат привезли из Костромской области Фото: vk.com/obrcrussia

- У малышей очень норовистый характер, и это хорошо – их дикость только им на пользу! Но у нас большие сложности с тем, чтобы их накормить. Несколько дней ушло на то, чтобы они начали более-менее стабильно есть, - сетуют специалисты Центра.

За здоровье малышей переживают. Несмотря на теплую погоду, два дня они были в берлоге одни, и есть вероятность осложнений.

В Департаменте им дали имена с привязкой к географическим названиям Костромской области: Нэя, Волга и Межак.

Напомним, что в этом году в Центре спасения медвежат-сирот находятся еще пять косолапых детенышей. Это Бантик, Тиша, Ося из Кировской области и Савва и Сева-Северина из Карелии.

У Саввы и Северины были проблемы со здоровьем, но сейчас все медвежата в хорошем состоянии – активны, растут на глазах и уже совсем скоро начнут знакомство с лесом.