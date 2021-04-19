В Тверской области мужчина из ревности застрелил бывшую сожительницу и ее избранника

Мужчина пытался скрыться на автомобиле Фото: УМВД России по Тверской области

66-летний житель Тверской области задержан по подозрению в совершении двойного убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия.

По версии следствия, 17 апреля 2021 года, фигурант, находясь в подъезде жилого дома на улице Красноармейской в Кашине, из ревности застрелил свою бывшую 41-летнюю сожительницу и ее 40-летнего спутника.

На место преступления незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, экспертов и следствия. На место происшествия также прибыло руководство УМВД России по Тверской области.

- Жертвы пытались спастись от своего убийцы путём бегства, но были застрелены в разных подъездах одного дома. Подозреваемый был задержан на личном автомобиле на автодороге у деревни Козьмодемьяновское Кашинского городского округа. В ходе досмотра принадлежащего ему автомобиля изъято орудие убийства - незарегистрированный пистолет, снаряженный девятью патронами, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Дома у фигуранта обнаружили целый арсенал оружия Фото: УМВД России по Тверской области

Известно, что по месту жительства подозреваемого в ходе обыска были изъяты карабин, два боевых пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, упаковка дымного пороха, глушитель, охотничье ружьё и три ножа, а также порядка 123 единиц патронов разного калибра.

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый в ходе допроса свою причастность к совершению преступления признал в полном объёме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства. С его участием проведена проверка показаний на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.