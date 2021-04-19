Жители Тверской области могут сообщить о возможных недочетах при ремонте дорог по нацпроекту

В прошлую пятницу губернатор Игорь Руденя осмотрел участки в центре Твери, где уже прошли или еще будут проведены работы по нацпроекту. Фото: ПТО

В 2021 году утвержден обновленный паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и одним из важных направлений его реализации остается учет мнения жителей о качестве выполняемых работ.

Паспорт нацпроекта обновлен в соответствие с Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Основным показателем проекта должно стать приведение к 2024 году в нормативное состояние не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях.

Для того, чтобы жители нашего региона могли получать объемную информацию о ремонте дорог по нацпроекту, в соцсети «Вконтакте» создано официальное сообщество «Дороги Тверской области». Гражданам - участникам группы предлагается сообщать о возможных нарушения или дефектах при ремонте и после его проведения.

В нашем регионе 2021 году по нацпроекту должны отремонтировать 319 км. За два предыдущих года в порядок приведено 381 км автотрасс. В Твери по нацпроекту в этом году отремонтируют 61,5 км улично-дорожной сети.

16 апреля губернатор Игорь Руденя осмотрел участки автотрасс областной столицы, где уже прошли или еще будут проведены работы. Глава региона поручил проработать вопрос ремонта тротуаров и этапность работ на Свободном переулке – от набережной Степана Разина до улицы Новоторжская, на Театральной площади, на улице Ивана Седых, а также на Тверской площади от улицы Новоторжская до моста через реку Тьмаку.