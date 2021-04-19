Внучка украла у бабушки-ветерана миллион рублей в Тверской области

Внучка обокрала бабушку-ветерана в Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области перед суом предстанет 44-летняя жительница Бологовского района. Из обвинительного заключения прокуратуры следует, что женщина совершила тайное хищение крупной суммы денег. Судить ее будут по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Весной 2021 года в поселке Лыкошино обвиняемая украла у бабушки-ветерана Великой Отечественной войны один миллион рублей. Позднее ущерб возмещен обвиняемой в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Бологовский городской суд для рассмотрения по существу.