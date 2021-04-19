В Тверской области директора ЖКУ оштрафовали за плохое содержание дорог в Красном Холме

Директор предприятия оштрафован на 20 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Тверской области в ходе проверки установлено, что состояние дороги в деревне Холмцы не соответствует нормативам. Допущены нарушения при ее зимнем содержании.

За выполнение работ по муниципальному контракту отвечает МП Жилищно-Коммунальная Услуга Краснохолмского муниципального округа (МП ЖКУ).

По выявленным нарушениями прокуратурой района в отношении директора МП ЖКУ возбуждено дело об административном правонарушении, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.