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Общество19 апреля 2021 13:29

В Тверской области директора ЖКУ оштрафовали за плохое содержание дорог в Красном Холме

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Директор предприятия оштрафован на 20 000 рублей

Директор предприятия оштрафован на 20 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Тверской области в ходе проверки установлено, что состояние дороги в деревне Холмцы не соответствует нормативам. Допущены нарушения при ее зимнем содержании.

За выполнение работ по муниципальному контракту отвечает МП Жилищно-Коммунальная Услуга Краснохолмского муниципального округа (МП ЖКУ).

По выявленным нарушениями прокуратурой района в отношении директора МП ЖКУ возбуждено дело об административном правонарушении, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.