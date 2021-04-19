В Твери спасатели и добровольцы навели порядок на Пожарной площади

В Твери спасатели и волонтеры привели в порядок Пожарную площадь Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В минувшие выходные ветераны, пожарные, спасатели и волонтеры приняли участие в субботнике у памятника пожарным-спасателям на Пожарной площади в Твери. Мероприятие приурочено к Дню Советской пожарной охраны.

Участники субботника подмели пешеходные дорожки, провели работы по благоустройству и озеленению, покрасили элементы детской площадки, стилизованной под городок юного спасателя, бордюры и пожарные колодцы, обновили разметку.

В завершении мероприяти участники возложили цветы к памятнику Пожарным-спасателям МЧС России.