В Твери будут судить сотрудника банка, которого обвиняют в получении крупной взятки

В Твери будут судить сотрудника банка, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудники областного Следственного комитета закончили распутывать уголовное дело в отношении начальника отдела кредитования одного из тверских филиалов банка. Сотрудника финансовой организации обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Следователи установили, что 17 ноября 2020 года работник банка, находясь в Твери, получил от представителя предприятия-заёмщика по кредитному договору взятку в размере 595 тысяч рублей. И это была только часть «мзды». Деньги предназначались для того, чтобы закрыть глаза на недостатки в бухгалтерских отчётах организации.

Несостыковки могли помешать получать последующие транши по кредитной линии, если бы о них сообщили в головной банк. Вот только представитель предприятия-заёмщика действовал в рамках спецоперации.

В расследовании помогли материалы областного ФСБ. Нарушителя задержали прямо во время получения взятки.

Следователи собрали достаточно доказательств. В ближайшее время дело передадут в суд.