Житель Тверской области украли с чужой карты 10 000 рублей

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 36-летняя жительница города Кимры и сообщила, что с ее потерянной карты происходят списания средств. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские выяснили, в каких магазинах побывал злоумышленник - 27-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что на улице нашел банковскую карту и обналичил ее в нескольких торговых точках.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.