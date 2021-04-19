ФК «Тверь» выиграл четвёртый матч подряд

ФК «Тверь» обыграл на выезде ФК «Казанка». Фото: принтскрин трансляции на ютуб-канале ФК «Казанка».

18 апреля ФК «Тверь» играл на выезде в Москве на «Сапсан Арене» с ФК «Казанка». Тверские футболисты выглядели убедительнее соперников, как и в первом туре, когда матч с москвичами закончился со счётом 4:1. В этот раз результат был чуть скромнее – 2:1.

Поддержать родную команду приехали и тверские болельщики.

В первом тайме на 12-й минуте получил повреждение Ярослав Ивакин и покинул поле. Его заменил Игорь Турсунов.

– По информации медицинского штаба нашей команды, повреждение Ярослава, по предварительной оценке, не слишком серьёзное. Тем не менее, он сделает исследование коленного сустава на МРТ. Надеемся только на лучшее, – прокомментировал ситуацию пресс-атташе ФК «Тверь» Дмитрий Герасимов.

Тверичане тотально владели преимуществом в первом половине игры. Москвичи провели две острые контратаки, но каждый раз ворота спасал голкипер Дмитрий Герасимов. И «гол в раздевалку» забил Алексей Курзенев, реализовав пенальти.

Во втором тайме на 49-й минуте Игорь Турсунов получил отличную передачу пяткой от Алексея Орлова и пробил. Счёт стал 2:0. Тверичане могли бы забить и третий гол.

Свой единственный гол ФК «Казанка» забила с пенальти на 83-й минуте. Вратарь Дмитрий Герасимов угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Неподдельная радость победы. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

ФК «Тверь» выиграл четвёртый раз подряд. Теперь подопечные Вадима Гаранина находятся на второй строчке турнирной таблицы Группы 2 ОЛИМП-ПФЛ.