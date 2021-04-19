Из открытой машины мужчина украл автомагнитолу, видеорегистратор и навигатор в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию заявил о краже 41-летний житель Бологовского района. Мужчина сообщил полицейским, что из машины, припаркованной на территории СНТ, у него украли автомагнитолу, видеорегистратор и навигатор. Выяснилось, что дверь авто была не закрыта.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейске провели подворовый обход, проверили возможных подозреваемых.

Злоумышленником оказался неработающий 27-летний житель города Бологое.

Фигурант задержан стражами и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Видеорегистратор и навигатор изъяли, а автомагнитолу он успел реализовать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.