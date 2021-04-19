Спасатели потушили крупный пожар в Максатихинском районе Тверской области

Спасатели тушили пожар в Максатихинском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в Максатихинском районе, деревня Горка, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 18 апреля.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №9, №14, №37, №39, №46, оперативная группа Максатихинсого ПСГ, СПСЧ.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что пожар произошел в дачном доме.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади, а так же уничтожены три бесхозных строения. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 11:50 объявлена локализация пожара. В 16:37 возгорание полностью ликвидировали.