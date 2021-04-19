В Тверской области мужчина внёс предоплату, но трактор не получил

В Тверской области мужчина покупал через интернет трактор, внёс предоплату, но товар не получил. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В Удомельский межрайонный отдел полиции обратился 33-летний житель Тверской области, которого обманули мошенники. Заявитель хотел купить трактор и нашёл объявление на сайте. «Продавец» согласился на сделку.

Затем тот, кто разместил информацию о товаре, попросил предоплату в 50 тысяч рублей. Покупатель согласился. Но после того, как он перевёл деньги, технику он так и не получил.

Угрозыск занялся поиском махинаторов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная мера наказания по ней – пять лет тюрьмы.

Областное МВД напоминает, что нельзя соглашаться переводить деньги, если нет уверенности, что это не обман. Даже вносить частичную предоплату. Сделки лучше совершать при личной встрече.