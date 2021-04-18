В Тверской области сотрудники Следственного комитета поучаствовали в торжественном открытии международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области сотрудники Следственного комитета поучаствовали в открытии шестой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

18 апреля в посёлке Есинка Ржевского района стартовала шестая международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В 2021 году на неё прибыли более 700 человек из 53 регионов России, а также постсоветских стран. В церемонии открытия вместе со всеми почти память погибших защитников Отечества сотрудники регионального Следственного комитета.

В рамках проекта «Без срока давности» следователи увековечивают память мирных жителей, которые погибли во время немецко-фашистской оккупации. Работники СУ СК по Тверской области проводят поисковые работы в местах массовых захоронений, изучают секретные архивные документов, готовят к изданию сборники документов о военных преступлениях гитлеровцев и их пособников.

Следователи сотрудничают со многими из 53 поисковых отрядов, которые работают на территории региона. В частности, заключено соглашение с общественной организацией «Витязь». Эксперты следственных органов помогают исследователям установить все обстоятельства преступлений против мирного населения, совершённых солдатами гитлеровской Германии на оккупированных территориях,

На церемонии открытия вахты памяти и поисковой экспедиции возложили цветы к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату. И каждый минуту помолчал, вспоминая своего воевавшего за мирное небо над головой деда или прадеда.