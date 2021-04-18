В Тверской области стартовала шестая международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области стартовала экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Фото: ПТО.

Ежегодно поучаствовать в масштабной экспедиции приезжают поисковики со всех концов страны, а также из ближнего зарубежья. В 2021 году в Ржевский район прибыли более 700 человек из 53 регионов России, а также постсоветских стран. Одни одним из почётных гостей открытия стала Наталья Конева, дочь Маршала Советского Союза, прославленного полководца, дважды Героя Советского Союза Ивана Конева.

Своё приветствие участникам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Второй раз экспедиция разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату – символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что немало найденных во время экспедиции свидетельств ожесточенных кровопролитных боев под Ржевом пополнит музейную экспозицию мемориального комплекса, – сказано в послании от главы региона.

Штаб экспедиции оборудован по аналогии с военно-полевым лагерем, где есть комфортные условия для проживания. В регионе функционируют специальные хранилища, куда передают останки поднятых бойцов.

За 5 лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 107 защитников Отечества. Удалось найти родственников 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле.