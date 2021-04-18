В Тверской области из-за нетрезвого водителя пострадала десятилетняя пассажирка, которая находилась у него в машине. Фото: Иван ВИСЛОВ

18 апреля на восьмом километре дороги «Зубцов – Крупцово – Тверь – Ржев» нетрезвый водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. 30-летний водитель сам пострадал и подверг опасности девочку-пассажира 2010 года рождения.

У мужчины диагностировали ушиб головы, у пассажирки – ушиб грудной клетки. Угрозы жизни нет.

Девочка была на заднем сидении, ничем не пристёгнута.