ФК «Тверь» перешёл тренироваться на новое поле на стадионе «Текстильщик». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

18 апреля ФК «Тверь» сыграет с «Локомотивом-Казанкой» в Москве на стадионе «Сапсан-арена». Матч начнётся в 18:00. А готовились к выездной игре тверичане 17 апреля на новом поле стадиона «Текстильщик» в Пролетарском районе Твери.

«КП»-Тверь» уже писала, что искусственное поле на «Текстильщике» начали приводить в порядок. По информации пресс-службы ФК «Тверь», новое искусственное поле с системой подогрева уложили осенью, и несколько месяцев оно «вставало на место».

Оперативно подготовить поле к регулярным тренировкам после зимы помогли региональный Комитет по физической культуре и спорту и областная СШОР по футболу, и специалисты подрядчика, который укладывал покрытие.

Футболисты ФК «Тверь» отозвались об искусственном газоне как об отличном и мягком. Будет ли это новой площадкой для домашних матчей тверичан – зависит от решения областных властей.

Напомним, ФК «Тверь» во второй половине сезона одержал три победы подряд – 1 апреля выиграл у владимирского «Торпедо» со счётом 2:0, 6 апреля – у ФК «Родина» со счётом 1:0, 12 апреля «космически», 4:1, у ФК «Муром».