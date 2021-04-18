В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 98 тысяч человек

В Тверской области почти 98 тысяч человек сделали прививку от коронавируса, более половины из них – люди старше 60 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего на сегодняшний день в Тверской области сделали прививку от коронавируса 97 994 человека, за сутки вакцинировались 539 человек. С начала кампании прививку сделали 53 054 человека из категории «60+» – 57% от общего числа вакцинированных.

16 апреля в Тверскую область доставили 11 400 доз вакцины против ковида.

Напомним, до недавнего времени в Тверском регионе было 38 стационарных прививочных пунктов. 17 апреля заработал новый, 39 пункт, в гипермаркете «Глобус».

Также трудятся выездные бригады медиков. Жителям отдалённых населённых пунктов, чтобы записаться на укол, нужно позвонить в районную больницу. Там собирают информацию для мобильных групп врачей.

Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала «Госуслуги», региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру 122, а также по телефонам прививочных пунктов.