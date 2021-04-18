В Тверской области водитель съехал в кювет, чтобы не сбить косулю, и получил травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Торжокском районе на седьмом километре дороги «Высоково – Дудорово» водитель Mitsubishi Lancer резко съехал в левый кювет, чтобы не врезаться в косулю, которая вышла на проезжую часть. Животное не пострадало, а вот 23-летний автомобилист травмировался.

У мужчины перелом правой кисти и рана на лбу. За рулём он был трезвым.

Авария произошла 18 апреля ночью, в 00:05, а в 08:00 автовладелец сам обратился в больницу.