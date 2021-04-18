Останки красноармейцев, найденных в Тверской области, передадут на малую родину. Церемония состоится в Москве. Фото: Александр ЖМУЛИН

18 апреля останки солдат советской армии Николая Пасынкова и Григория Воблого передадут родственникам. Это произошло благодаря поисковикам отряда «Обелиск», которые работали в 2020 году в Бельком и Зубцовском районах Тверской области.

Установить имена павших бойцов помогли медальоны. Николай Пасынков – уроженец деревни Кисели Удмуртской АССР 1910 года рождения. Григорий Воблый родом из села Успенское Краснодарского края, родился в 1913 году. Красноармеец Пасынков числился пропавшим без вести с февраля 1942 года, а Воблый – с апреля 1943 года.

В Музее Победы останки воинов передадут в Ижевск и Краснодарский край, где их с почестями похоронят.

В Тверской области 18 апреля стартует шестая международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В ней будут участвовать около 500 поисковиков со всей России, а также из стран ближнего зарубежья. В том числе, это молодые люди.

– Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Поисковые работы экспедиции будут идти в посёлке Есинка и деревне Толстиково Ржевского района до 30 апреля. Посетить с экскурсией лагерь, расположенный вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, смогут школьники.

С 2016 года участники «Калининского фронта» обнаружили две тысячи солдат и офицеров времён Великой Отечественной войны, установили имена 107 человек. За 2020 год подняли останки 704 красноармейцев, узнали имена 12 защитников Родины.