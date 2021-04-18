Жители Твери вышли на второй массовый субботник

В Твери горожане вышли на второй массовый субботник. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

Вторая общегородская уборка коснулась всех районов Твери. Участвовали общественники, студенты, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, а также все неравнодушные горожане.

Среди общественных территорий, где прошёл субботник: Смоленское захоронение, новый сквер на улице Можайского, стадион на Озёрной, 8, Комсомольская роща со стороны улицы Фрунзе, Аллея Славы в Мамулино.

В Центральном районе приводили в порядок земли городского запаса вдоль улицы Коминтерна и у дома №5 на проспекте Победы. В Пролетарском районе очищали берег Волги на бульваре Ногина и Пролетарскую набережную. В Заволжском районе – сквер на улице 2-я Грибоедова, побережье Соминки и Сахаровское шоссе около Комбината строительных материалов. В Московском районе субботник прошёл на улицах Тамары Ильиной и Индустриальная.