В Удомельском районе Тверской области столкнулись два пьяных водителя, есть пострадавшие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 апреля на первом километре объездной дороги «Удомля – КАЭС» водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и врезался в Daewoo Matiz. В областной Госавтоинспекции пояснили, что оба автомобилиста были в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, у 40-летнего водителя Daewoo нет водительского удостоверения. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У его пассажирки, взрослой женщины, такие же травмы.