В Тверской области продлили срок ареста поджигателю дома стоимостью 1,5 миллиона рублей

В Тверской области продлили срок ареста поджигателю дома за 1,5 миллиона рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калининский районный суд продлил арест жителя Твери, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества. Ущерб от его действий составил 1 500 000 рублей.

Следствие выдвинуло такую версию событий. В декабре 2020 года в СНТ «Химик» Михайловского сельского поселения обвиняемый ныне мужчина подпалил дом. Огонь уничтожил здание полностью.

Расследование продолжается. С учётом данных о личности подсудимого, ему продлили срок пребывания в СИЗО до 11 мая.