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Происшествия18 апреля 2021 7:13

В Твери сбили пешехода с собакой: женщина скончалась, питомец жив

Трагедия произошла в «Южном»
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери на улице Можайского насмерть сбили женщину с собакой. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Лидия Егерева и группа в ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

В Твери на улице Можайского насмерть сбили женщину с собакой. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Лидия Егерева и группа в ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

Вечером 17 апреля на улице Можайского у дома №71 водитель на Opel сбил женщину с собакой, которая переходила дорогу в неположенном месте. Тверичанка двигалась слева направо по ходу движения.

За рулём был 26-летний водитель. мужчина был трезв.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Таксу забрали в ветеринарную клинику зоозащитники. Она будет находиться на передержке. Сейчас ищут родственников погибшей.

ДТП