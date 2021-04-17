В Тверской области разбились квадроциклы и мотоцикл

Квадроциклы всё популярнее и ДТП с ними всё больше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тёплый субботний день 17 апреля принёс свои грустные результаты. Сразу да ДТП с квадроциклами и одно с мотоциклом произошли в разных районах Тверской области.

В Западнодвинском районе 40-летний водитель квадроцикла «Кавасаки» не справился с управлением и наехал на дерево. Он ехал один и погиб на месте.

В Осташковском районе, недалеко от деревни Осцы, не справился с управлением 40-летний водитель квадроцикла и опрокинулся. Мужчина был без шлема. В итоге получил перелом основания черепа и перелом правого бедра. Был ли он пьян — это ещё не выяснялось.

В Медном — это Калининский район, 28-летний трезвый мужчина на незарегистрированном мотоцикле, врезался сзади в автомобиль «Хонда». Кроме мотоциклиста никто не пострадал. А у байкера перелом голени левой ноги.