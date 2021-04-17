Пропавшая в Твери несовершеннолетняя девушка найдена

Девушка нашлась, предстоит беседа со следователем. Фото: Олег ХАДАЕВ

Сегодня, 17 апреля, Московский межрайонный следственный отдел города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области распространил сообщение об исчезновении несовершеннолетней девушки.

В частности говорилось, что 16-летняя учащаяся одного из учебных заведений Твери, покинула общежитие на улице Орджоникидзе и более о ней ничего не было известно.

- В соответствии с поступившим сообщением следователем СКР и сотрудниками МВД был осуществлен выезд по месту последнего пребывания девушки, - говорится в заявлении Следственного комитета.

Была осуществлена проверка круглосуточных кафе, подъездов, проведён опрос друзей и местных жителей.

В итоге местонахождение девушки установлено. В ближайшее время ей предстоит непростой разговор со следователем, по итогу которого будет принято решение о дальнейших действиях со стороны правоохранителей.