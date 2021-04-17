За минувшие сутки девять человек скончались от коронавируса в Тверской области

Коронавирус в Тверской области медленно отступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус медленно, но стабильно отступает, хотя до минимальных показателей прошлого года в Тверской области ему ещё далеко.

На 17 апреля в регионе выявили 38 956 случаев заражения коронавирусом за всё время развития пандемии (+84 за сутки). Минимальная суточная цифра (+20 человек) была зафиксирована 2 сентября 2020 года. А максимальная (+239 человек) — 3 января.

Выздоровели 37 012 человек (+90 за последние сутки).

Изолировано 1134 больных (-15).

Умерли 810 человек (+9 за сутки). Максимальная цифра по умершим была 28 февраля этого года — 11 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 555 заболевших (+41 случай за последние сутки).

На сегодняшний день единственной защитой от заразы остаётся вакцинация.