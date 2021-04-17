Девочку из Осташкова спасали на вертолёте

Девочку доставили вертолётом в Тверь из Осташкова. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.
Накануне вечером неотложная помощь понадобилась несовершеннолетней девочке из Осташкова.
Врачи на месте не смогли оказать всего необходимого для лечения пациентки. Для её транспортировки в Тверь был вызван вертолёт санавиации.
В 19:00 Ми-8 с эмблемой МЧС на борту, поднялся с аэродрома Змеёво и направился в Осташков, к Центральной районной больнице. На часах было 19:00.
С перелётом туда и обратно, с посадкой на вертолётную площадку возле Областной клинической больницы и транспортировкой пациентки машиной скорой помощи в Детскую ОКБ, всё заняло три часа 41 минуту.
Сейчас девочка в ДОКБ и ей оказывается вся необходимая помощь.