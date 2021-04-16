В Тверской области появится знак «Доброволец Верхневолжья»

Правительства Тверской области планирует утвердить в регионе новый наградной знак для волонтеров. Фото: ПТО

Правительства Тверской области планирует утвердить в регионе новый наградной знак для волонтеров самых различных сфер и направлений.

Вопрос обсуждался на заседании президиума областного правительства, которое губернатор Игорь Руденя провел 16 апреля.

Глава региона считает, что важно поощрять достижения местных добровольцев.

Для разработки вида нагрудного знака «Доброволец Верхневолжья» был объявлен открытый конкурс для всех, кто умеет рисовать, занимается дизайном и готов реализовать новый творческий проект. Победителем стал юноша из поселка Сонково Илья Наумов.

Сейчас в Тверской области насчитывается свыше 18 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди в возрасте до 24 лет. Есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет.