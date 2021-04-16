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Общество16 апреля 2021 18:13

Губернатор уполномочил Минсоцзащиты Тверской области взаимодействовать с ЕГИССО

ЕГИССО - единая федеральная информационная система по вопросам социального обеспечения
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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За обмен информацией по вопросам соцзащиты теперь официально отвечает профильное министерство.

За обмен информацией по вопросам соцзащиты теперь официально отвечает профильное министерство.

Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Игорь Руденя назначил Министерство социальной защиты населения Тверской области уполномоченным органом по взаимодействию с ЕГИССО - единой государственной информационной системой социального обеспечения.

Об этом говорится в Распоряжении главы региона от 15.04.2021 №114-рг, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, региональное Минсоцзащиты назначается уполномоченным органом в Тверской области по информационному взаимодействию с ЕГИССО и всеми остальными местными органами государственной и муниципальной власти, а также иными организациями, занимающимися вопросами соцподдержки.

СПРАВКА "КП"

ЕГИССО - федеральная государственная информационная система, созданная для обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих меры социальной поддержки, информацией о мерах этой поддержки, социальных гарантиях и выплатах. Система обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие вышеперечисленных органов в электронной форме.