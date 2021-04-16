В Твери с начала апреля ликвидировано 60 пожаров на открытой местности

В Тверской области с начала апреля ликвидировано 60 пожаров на открытой местности Фото: архив "КП"

В Твери фиксируются первые случаи пала сухой травы. С начала апреля силами тверского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Тверской области ликвидировано более 60 пожаров на открытой местности. Администрация провоит комплекс профилактических мероприятий.

- Подготовлены и утверждены все необходимые нормативные документы, проработаны меры по защите лесопарковых зон, определен порядок оповещения жителей и органов управления о пожарах, проработано взаимодействие с предприятиями и организациями города в тушении пожаров, - сообщают власти.

На пожароопасных территориях убирают мусор. С жителями ведется разъяснительная работа, им напоминают об ответственности за нарушения и о правилах поведения в пожароопасный период.