На стоянке у фитнес-клуба в Твери обокрали дорогие иномарки

Автовор прошелся по парковке фитнес-клуба Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию поступили заявления от трёх молодых людей о том, что из принадлежащих им автомобилей, припаркованных на неохраняемой стоянке у одного из фитнесс-клубов в Твери, было похищено ценное имущество.

Неизвестный разбивал стекла и похищал ценные вещи. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские в ходе розыска установили личность злоумышленника. Им оказался иногородний 34-летний житель. Мужчина обворовывал длрогие иномарки. Его добычей стали денежные средства, сотовый телефон, макбук и беспроводные наушники. Часть похищенного изъята.

Расследование продолжается. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Тверской области.