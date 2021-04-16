Спасены: малыши Савва и Северина выздоравливают в центре спасения медвежат Тверской области

Благодаря человеческой взаимовыручке и неравнодушию, две маленькие медвежьи души спасены. Фото: vk.com/obrcrussia

Радостной новостью поделились 15 апреля сотрудники центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области. Косолапые малыши Савва и Северина выздоравливают! Братик с сестричкой начали хорошо кушать и активно набирают вес.

А ведь совсем недавно всё было иначе. Крохотных медвежат - Савву, Северину и маленького Микли - привезли в центр учёных Пажетновых из Карелии в середине марта. Медвежата, оставшиеся без мамы, были совсем плохи: слабы, с трудом дышали и ничего не ели. К горю биологов, Микли не выжил... За жизни Саввы и Северины специалисты продолжили бороться со всей страстью.

Биологи связались со специалистами из московского Госпиталя дикой природы. Ветеринары отправились в Тверскую область на помощь косолапым малышам прямо ночью.

- Это были одни из самых долгих 6 часов ожидания спасения и помощи, - вспоминают сотрудники центра спасения медвежат.

Дальше - обследование, анализы, консилиум... Малышам было необходимо сделать УЗИ. Мир не без добрых людей - с этим помогла одна из компаний, занимающаяся медицинским оборудованием. Аппарат доставили в центр.

- 5 дней и ночей ада… 120 часов постоянной борьбы и наблюдения за медвежатами… 7 200 минут ожидания реакции малышей на лечение, постоянного чувства страха и… надежды, - делятся эмоциями биологи центра спасения медвежат.

Всё закончилось хорошо. Благодаря человеческой взаимовыручке и неравнодушию, две маленькие медвежьи души были спасены. Савва и Северина идут на поправку, а сотрудники центра Пажетновых благодарят всех, кто не раздумывая откликнулся на их призыв о помощи.