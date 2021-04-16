В Тверской области 17-летний водитель из Москвы сел в лужу

В Тверской области 17-летний водитель из Москвы застрял в грязи, не доехав до бабушки. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

15 апреля около 15:00 сотрудники ГИБДД заметили возле первого участка СНТ «Автомобилист» Кулицкого сельского поселения ВАЗ-2108, который застрял в грязи. Инспекторы решили прийти на помощь автомобилисту. Оказалось, что за рулём 17-летний подросток.

Горе-водитель рассказал, что ехал с друзьями из Москвы к бабушке и по дороге застрял в луже. Также он пояснил, что выбил ветровое стекло, так как оно было слишком грязное и мешало обзору.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы. Его доставили в Центр временного содержания, где он будет до прибытия родителей.

Также полиция выясняет, откуда у парня «восьмёрка», на которой он совершил своё путешествие.