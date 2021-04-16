Доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, требуются на Тверской станции переливания крови

В Тверской области ищут доноров плазмы для больных коронавирусом Фото: ПТО

Мужчины, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции не менее 30 дней назад, могут стать донорами плазмы крови. Компонент используется в комплексной терапии при лечении больных ковидом в инфекционных госпиталях.

Допуск донора к плазмаферезу имеет обязательные требования. Это: возраст от 18 до 55 лет, масса тела более 50 кг, удовлетворительное самочувствие, отсутствие жалоб и симптомов ОРВИ, наличие официального медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции Covid-19, отрицательные результаты исследований на ВИЧ, гепатиты В и С (осуществляется бесплатно для донора); гемограмма, биохимическое исследование крови (осуществляется бесплатно для донора); исследования на содержание (титр) специфических антител (IgG) к SARS Cov2 (осуществляется бесплатно для донора).

Для осмотра и допуска к плазмаферезу можно обращаться по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови: 8(4822) 58-74-32.

Первичный донор получает компенсацию за питание и меры социальной поддержки согласно действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.