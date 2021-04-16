В Калининском районе Тверской области введен особый противопожарный режим

В Калининском районе введен особый противопожарный режим Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На территории Калининского района Тверской области введен особый противовпожарный режим. Об этом 16 апреля сообщила на сайте администрация района.

Гражданам напоминают, что с сегодняшнего дня действуют особые требования. В частности, на территории запрещено использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листьев на придомовых территориях частных жилых домов и СНТ и другие ограничения.

За соблюдением требований следят патрули.

Нарушителей ждут административные штрафы в размере от 2000 до 4000 рублей - для физлиц; на должностных лиц - от 15 000 рублей до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 рублей до 400 000 рублей.