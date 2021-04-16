В МФЦ Тверской области будет расширен спектр предоставляемых услуг. Графика: ПТО

В МФЦ Тверской области теперь можно будет зарегистрировать акты гражданского состояния. Вопрос рассмотрен на заседании президиума регионального правительства. Его 16 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

В МФЦ можно будет зарегистрировать рождение ребенка. Но есть одно "но". Если рождение ребенка оформляется одновременно с установлением отцовства, то нет.

Также можно будет зарегистрировать смерть. В многофункциональном центре по итогам оказания этих услуг выдадут соответствующие свидетельства.

Пилотной площадкой станет МФЦ №1 Твери. Там здесь эти услуги можно будет получить с 17 мая 2021 года.

В июле они станут доступны еще в восьми филиалах: Вышневолоцком, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Торжокском, филиалах № 2, 3 и 6 города Твери. В начале следующего года - во всех филиалах МФЦ региона. При этом услуги продолжат предоставлять в органах ЗАГСа.

В этом году в МФЦ добавят также услуги Главархитектуры, Фонда капремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов. С 1 апреля во всех филиалах центра в Тверской области можно оформить замену водительских удостоверений.