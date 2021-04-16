В Максатихе Тверской области затопило приусадебные участки

Ситуация с паводком находится на контроле МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В пгт Максатиха Тверской области затопленными оказались приусадебные участки. Об этом днем, 16 апреля сообщило региональное МЧС.

- Транспортное сообщение не нарушено. Жизнеобеспечение населения не нарушено, - заверили в ведомстве.

Напомним, что мониторинг ситуации в подтопляемых районах ведется ежедневно. 14 апреля жителей Максатихинского района предупредили о возможном высоком половодье. Подъем уровня воды прогнозировали на реке Молога у пгт Максатиха.

МЧС советует гражданам подтопленных участков позаботиться о безопасности: отключить электроприборы и газ, перенести личные вещи и бытовые предметы на верхние этажи, в случае сильного подтопления - покинуть местность.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01, 101, 102, единый "телефон доверия": 8(4822) 39-99-99.