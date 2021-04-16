Стоимость путёвки в летний лагерь для детей бюджетников в Тверской области не превысит 9900 рублей

Стоимость путёвок в детский лагерь для детей бюджетников снизили. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области цена путёвки в летний лагерь для детей родителей-бюджетников не превысит суммы в 9900 рублей. Такое решение было принято 16 апреля по инициативе губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба областного Правительства.

Напомним, летом 2021 года для ребят, которые учатся в Твери, откроют восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Звёздный», «Радуга», «Ровесник», «Романтик», «Ромашка», «Спутник», «Чайка». Смены в загородных лагерях будут длиться 21 день. Ранее на сайте бронирования путёвок были опубликованы цены. Для бюджетников цена варьировалась от 16 413 до 17200 рублей.

Бронирование путёвок планировали открыть 12 апреля, но по техническим причинам (так сказано на сайте) его старт задерживается.

При школах в Твери также будут работать лагеря дневного пребывания (смена - 18 дней). Стоимость такого лагеря существенно ниже.

Кроме того, в 42 районах и округах Тверской области тоже откроются как загородные, так и школьные лагеря, базы труда и отдыха, палаточные лагеря. По официальной информации всего их будет более 600.