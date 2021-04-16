На дорогах Тверской области госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: ПТО

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 16 по 18 апреля на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.