В Кимрах Тверской области квартирный вор обокрал молодую девушку

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 19-летняя жительница города Кимры и сообщила о краже. Девушка отсутствовала в течение недели, а когда вернулась, заметила взломанную дверь и пропажу имущества. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый местный житель. Частью похищенного злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Остальное вернут владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.